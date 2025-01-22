Первые новогодние щепки привезли в приют под Волгоградом

Общество 22.01.2025 21:41
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22.01.2025 21:41
Сегодня, 22 января, в рамках акции «Елки-щепки» доставили хвойную щепу от новогодних деревьев в приют для животных «Шанс», расположенный в Краснослободске. Как сообщили V102.RU в администрации Волжского, всего с 13 по 20 января в Волгограде и Волжском собрали около 1500 деревьев для утилизации.
Напомним, после новогодних праздников волжане и волгоградцы передавали использованные елки на контейнерные площадки, а оттуда они направлялись на переработку на Волжский мусоросортировочный комплекс. Отходы от новогодних елок обещали передать приютам, где содержатся бездомные животные. В приюте «Шанс» живут около 150 собак, девять лошадей, теленок и коза.
Зооволонтер Александра Булаткина обрадовалась такому подарку.
- Мы будем использовать щепу в качестве подстилки для наших лошадей, как абсорбент и даже в качестве вкусного угощения для животных. Также хвойную щепу мы подстилаем в вольеры, наши хвостики любят играть с веточками, — поделилась Александра.
Фото: приют «Шанс»
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