В Волгоградской области на 4% увеличили выплаты семьям с детьми





С 1 января в Волгоградской области проиндексированы соцвыплаты семьям с детьми. Как сообщает ИА «Высота 102», на 4% проиндексированы региональные пособия на первенца, пособие за рождение второго ребенка, а также региональный родительский капитал.

Молодые мамы, родившие первого ребёнка в возрасте до 24 лет, теперь смогут рассчитывать на материальную поддержку в размере 63,6 тыс. рублей, вместо 61,1 тыс. рублей годом ранее. Аналогично изменится и такое же пособие на второго ребёнка, появившегося на свет, когда первенцу не исполнилось три года.

Подрастёт и региональный родительский капитал. По данным облкомсоцзащиты, он теперь составляет 89 тыс. рублей, вместо 85,6 тыс. рублей годом ранее.

Отметим, в 2024 году региональные выплаты на первенца получили свыше 2,4 тыс. семей, на второго ребёнка – 700 родителей. Региональным родительским капиталом воспользовались свыше 2,5 тыс. человек.