Волгоградская область на четыре дня окажется во власти урагана





1 января синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области на фоне экстраординарного потепления ожидаются усиление ветра до ураганных отметок. Из-за возможного разгула стихии Гидрометцентр России объявил на территории региона жёлтый уровень погодной опасности.

Согласно прогностической карте, порывы начнут усиливаться ближе к 18:00 1 января. При этом действовать предупреждение будет вплоть до 18:00 4 января.

Напомним, как ранее сообщала редакция, по прогнозу синоптиков, январь 2025 года встретит волгоградцев не по-зимнему тёплыми объятиями. Уже 2 января воздух в некоторых районах Волгоградской области должен прогреться до +8 ℃. Одновременно специалисты Волгоградского ЦГМС не исключают возможность образования туманов.