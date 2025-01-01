Переходим на минералку? В России на 42% подняли «лимонадный» акциз





С 1 января в России вступили в действие новые акцизы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Парламентскую газету, ещё больше раскошелиться предстоит производителям спирта, крепкого алкоголя, сидра, медовухи, пива и даже сладких напитков. Естественно, в конечном итоге рост цен ляжет на рядового потребителя.

Так, налог на сладкие напитки, в том числе лимонады, вырастет сразу на 42%, с 7 до 10 рублей за 1 литр. При этом теперь правила затронут куда больший ассортимент продукции. Подакцизными станут напитки, где сахара содержится всего 2 грамма. Ранее эта планка была закреплена в законодательстве на уровне 5 граммов.

Акциз на этиловый спирт в крепких алкогольных напитках вырастет на 15% — с 643 до 740 рублей.

Не обойдёт рост и слабоалкогольные напитки крепостью до 8,6%. Акциз на сидр, пуаре и медовуху составит 30 рублей за 1 литр. Кроме того, с каждого литра пива крепостью выше 8,6% государство поимеет не менее 56 рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»