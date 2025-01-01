



В Суровикинском районе Волгоградской области состоялось поощрение осуждённых исправительной колонии строгого режима №19. Как сообщает ИА «Высота 102», торжественное мероприятие состоялось в преддверии новогодних праздников.

Руководство исправительного учреждения отметило грамотами в том числе передовиков производств, бригадиров, спортсменов и наиболее отличившихся в положительном плане по итогам 2024 года осуждённых.

Напомним, 23 августа 2024 года во время заседания дисциплинарной комиссии несколько осуждённых напали на сотрудников ФСИН. Впоследствии выяснилось, что за произошедшим стоят адепты радикального террористического движения. В результате ЧП есть погибшие, несколько сотрудников исправительного учреждения, в числе которых и экс-руководитель колонии Андрей Девятов, получили серьёзные увечья.

Нападение не переросло в полномасштабный бунт во многом благодаря тому, что другие арестанты не поддержали бунт радикалов и заблокировали в одном из изолированных корпусов исправительного учреждения. После ликвидации террористов в УФСИН России пообещали поощрить наиболее отличившихся осуждённых.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области