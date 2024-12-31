График работы отделений почты на праздниках в Волгоградской области

Почтовые отделения в Волгоградской области будут закрыты 31 декабря, 1 и 7 января, сообщили V102.RU в УФПС России по региону.

В эти выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.

- Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ, - сообщили в Волгоградском УФПС.

Жителей просят обратить внимание, что 6 января в почтовых отделениях – это рабочий день, но он будет сокращен на один час.

2, 3, 4, 5 и 8 января все почтовые отделения в регионе будут работать в обычном режиме.