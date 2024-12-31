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Ждали, переживали и выбирали: непростой 2024 год – в фотообъективе ИА «Высота 102»

Общество 31.12.2024 20:06
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31.12.2024 20:06


Високосный 2024 год, который был во всех смыслах непростым, принес жителям Волгоградской области массу разнообразных эмоций и впечатлений. Несмотря на суеверия и ожидания чего-то очень плохого, инфляцию и рост цен, год, на удивление, подарил нам и много радостных моментов. Волгоградцы снова окунулись в незабываемую атмосферу большого футбола, встречали гостей, радовались общим достижениям, а также сопереживали чужой беде и помогали тем, кто в этом нуждался. Редакция ИА «Высоты 102» старалась оперативно информировать своих читателей о самых важных событиях и честно рассказывать о том, что происходит в регионе.


Пережитый год – в объективе нашего фотографа Павла Мирошкина.


Волгоградцы протянули руку помощи жителям Белгородской и Курской областей, дома которых подверглись варварским обстрелам со стороны ВСУ. Весной 2024 года в Волгоград из Белгорода  прибыла первая группа детей в возрасте от 7 до 17 лет и их родителей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Из-за этих чудовищных событий регионы России стали отказываться от проведения традиционных парадов и салютов на 9 мая.


Помогали жители региона и пассажирам поезда, который следовал по маршруту Казань – Адлер и попал в крупное ДТП в Котельниковском районе Волгоградской области. ЧП произошло 29 июля на железнодорожном переезде Гремячая – Котельниково, через который попытался проскочить самосвал. В результате столкновения состава и грузовика с рельсов сошли девять пассажирских вагонов. Травмы получили 52 человека. 44-летний водитель самосвала был доставлен в реанимацию, где через несколько дней скончался.


Лето в Волгоградской области оказалось богатым на спортивные события. Волгоград принял матч Суперкубка, в котором «Зенит» обыграл «Краснодар» и в 9-й раз стал обладателем этого трофея. 


В Волжском прошел крупнейший на юге России фестиваль спорта, музыки и самовыражения Ultra100. Его гостями стали около 15 тысяч человек, а в марафонских забегах приняло участие больше 2 тысяч бегунов из разных регионов России. 


Но самым масштабным по посещаемости – более 500 тысяч человек - стал третий молодежный фестиваль #ТриЧетыре. Помимо детей и подростков из всех муниципальных образований Волгоградской области в нем приняли участие представители Донбасса, Новороссии и других регионов России. 


Запоминающимся оказался весенний разлив воды в Волго-Ахтубинской пойме. Период максимальных сбросов на Волжской ГЭС в 2024 году начался позже, чем обычно. Из-за большого количества воды байдарочники смогли свободно путешествовать между населенными пунктами.

Важные события произошли осенью в политической жизни региона. В 2024 году жители выбирали губернатора и депутатов Волгоградской областной думы. На новый срок был переизбран Андрей Бочаров. Ему оказали доверие 79,68% избирателей или 900 тысяч человек. Большинство мест в регпарламенте досталось кандидатам от партии «Единая Россия».



Еще одно запоминающееся событие - выставка на площади Павших борцов захваченной на Украине военной натовской техники в ходе выполнения задач специальной военной операции на Донецком и Авдеевском направлениях в ДНР. В Волгоград привезли трофеи производства Швеции, США, Канады, Дании, Украины и Великобритании.



Полгода волгоградцы учились жить без скоростного трамвая. Он был остановлен на время реконструкции участка от 39-ой Гвардейской до улицы Землянского с 13 мая – трамваи перестали ходить от 39-ой Гвардейской до Ельшанки, а с 25 июня линия закрылась полностью. Через несколько месяцев томительных ожиданий, 31 октября, скоростной трамвай вновь запустили.


В 2024 году в Волгограде завершился снос Дома молодежи, который долгие годы стоял заброшенным на берегу Волги вблизи «танцующего» моста.


Не миновала этой участи и телевизионная башня на Мамаевом кургане. 180-метровую вышку приговорили к демонтажу после открытия новой 265-метровой телебашни на ул. Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда. Старая башня прослужила волгоградцам 67 лет. Работы по её демонтажу начались в ноябре и на данный момент еще не завершены.



В уходящем году волгоградцам также запомнился товарищеский матч сборных России и Сирии, в котором российские футболисты одержали сокрушительную победу со счетом 4:0. 



Стремительный рост цен на продовольственные товары также стал событием года, хоть и неприятным. Особенно запомнились резко подорожавшие сливочное масло, красная икра и рыба.


Самым громким судебным процессом, за которым следили как региональные, так и федеральные СМИ, стало дело о госизмене в отношении бывшего студента Никиты Журавеля. Спецслужбы установили, что он передал в 2023 году спецслужбам Украины видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России, а также записи с пролетающими самолетами военного назначения. Также он передал сообщникам данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Минобороны России. За содеянное суд приговорил Журавеля к 13,5 годам строгого режима.


ИА «Высота 102» освещало в 2024 и другие события: открытия дорожных объектов, пожары в жилых домах и еще строящихся новостройках, закрытие на реконструкцию Вечного огня, различные спортивные состязания, открытие спортивного комплекса «Динамо Арена» и многое другое.

Публикации о происшествиях всегда были и остаются самыми читаемыми. Но наш коллектив искренне желает, чтобы материалов о ЧП в новом году стало  меньше, а позитивных и добрых информационных поводов – в разы больше. 

С наступающим Новым годом, наши дорогие читатели, коллеги и партнеры! 












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