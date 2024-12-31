От массовых гуляний с побоищами до первых «аниматоров»: как в Волгограде менялись традиции Нового года и Рождества





Современный Новый год уже трудно представить без городской иллюминации, усыпанных игрушками елок и длинных стеллажей с мандаринами в каждом, даже самом небольшом, магазине. А ведь когда-то этот праздник отмечали тихо и крайне аскетично. О гуляниях в рождественском Царицыне, запретах нового времени и возвращении традиций – в материале ИА «Высота 102».

Перед Рождеством в Царицыне кипела жизнь. Накануне одного из самых ожидаемых христианами праздников в городе заливали катки, открывали лавки со снедью. В домах же появлялись ароматные хвойные деревья – украшенные просто, но со вкусом.

– В Царицыне масштабно отмечали не Новый год, а именно Рождество. Побывав на праздничном богослужении, жители разговлялись после Филипповского поста и радостно встречали Святки. Какие народные гуляния начинались в городе... Люди ходили в театры и на концерты, массово катались на коньках – один из самых крупных катков традиционно заливался рядом со Скорбященской площадью на месте современного Комсомольского парка, – рассказывает заведующий отделом научно-экспозиционной работы Волгоградского областного краеведческого музея Ирина Талдыкина. – Святки, во время которых по преданию гуляла нечистая сила, не обходились и без массовых «побоищ». Зацарицынские и бутырские мужики дрались до первой крови. Эти драки не были остервенелыми и злыми, а воспринимались жителями, как праздничная забава.

Современным детям, заказывающим подарки с доставкой на дом, будет сложно представить, что тогда настоящей мечтой царицынского мальчишки или девчонки была одна-единственная конфета с лапшинской фабрики.

– Конфеты действительно стоили очень дорого, поэтому накануне колядования хозяйки пекли пироги и пирожки с медом и сушеными фруктами. Детей угощали орешками, яблочками, и даже такая мелочь считалась прекрасным подарком, – уточняет Ирина Талдыкина.

После Октябрьской революции на гуляния в рождественский день наложили «табу». Под запретом оказались и праздничные ели, ставшие символом христианского праздника. О забытой традиции в стране вспомнили лишь накануне нового, 1936-го года, когда в Москве появилась первая Кремлевская елка.

– До 1935 года люди боялись наряжать елку, эта традиция действительно едва не исчезла, – говорит сотрудница краеведческого музея. – Сам Новый год отмечали очень скромно и тихо. Двадцатые и тридцатые годы были настолько сложными для нашей страны, что людям попросту было не до праздника. И все же насовсем о встрече Нового года не забывали никогда. Во все времена он воспринимался, как новолетие, и люди хотели оставить в прошлом все плохое и взять в будущее самое лучшее.





После того, как горожанам дали зеленый свет на празднование Нового года, в Сталинграде там и тут открывались елочные базары. Игрушки для украшения деревьев выглядели очень просто – в ход шли и грецкие орехи, и маленькие китайские яблочки, и игрушки из обыкновенных проволочек.

– Даже в годы войны для маленьких детей проводили праздники. Одна из жительниц Сталинграда рассказывала, что им в детский сад приносили елочку, они вырезали снежинки. Солдаты пытались создать малышам праздник – делились банками с тушенкой, давали кусочки сахара, – рассказывает Ирина Талдыкина. – Несмотря на то, что за окном был конец 1942-го, город пытался сохранить какие-то отголоски своей прежней мирной жизни.





Уже в 50-х годах Новый год стал более значимым событием не только для детей, но и для взрослых. На витринах местных магазинов появлялось первое советское шампанское, а на столах – нынешний «гвоздь» любого застолья. Салат Оливье!

– В 1961 году на площади Павших Борцов впервые установили первую городскую елку. Тогда же в Волгограде стали появляться палатки с прежде дефицитными мандаринами. Сотрудники кулинарии «Волгоград» угощали жителей своими фирменными котлетами по-киевски и принимали заказы на приготовление «Сельди под шубой», – комментирует Ирина Талдыкина. – Наравне с живыми елями, вновь ставшими символом праздника, в домах волгоградцев появлялись маленькие пластмассовые деревья. Благодаря своей миниатюрности они идеально вписывались в скромные «квадраты» хрущевок. И все же дети тех лет просили у родителей живую ель. До сих пор помню, как папа приносил домой свежее дерево, и дом наполнялся запахом хвои. Я еще говорила: «Зачем купил елку? Надо было сосну, она пушистее». А потом наряжала ее и понимала, что папа не ошибся с выбором.





Тогда же, в 1961 году, в Волгограде узнали и про первых «аниматоров». Молодая фирма «Заря» приглашала на работу местных артистов и предлагала жителям заказать ребёнку поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.

– На предприятиях существовали профсоюзы, которые накануне праздников выдавали сотрудникам сладкие подарки для детей. Помню, с каким нетерпением мы ждали этих кулечков. Что принесет мама? А что папа? Какой подарок будет вкуснее? – ностальгирует сотрудница областного краеведческого музея. – А потом собирали все это богатство в одну горку и начинали сортировку – отдельно шоколадные конфеты, отдельно - вафельки, мандарин и яблоко, отдельно – карамель. Да, подарки были скромнее, мы получали их один раз в год, но именно от этого они были такими долгожданными. И, может быть, по этой причине нам кажется, что каждая, даже самая простая конфета в них, была намного вкуснее современной?

Виктория Чумакова

Фото: Госкаталог.рф