



В живописной пойме реки Волги, на побережье Чапурниковского затона, расположилось настоящее фермерское осетровое хозяйство.

Здесь с большой заботой и любовью специалисты рыбной фермы, входящей в Ассоциацию Компаний Торгово-Промышленная Группа «БИС», выращивают более 12 пород осетров, поставляя продукцию в фирменный ресторан волжской кухни – «Княгининский Двор».

Ресторан стал популярен тем, что прославил волжскую кухню и локальные продукты, которые компания стала растить на собственной степной ферме. Знаком ресторана стал возрожденный компанией древний вид осетра – Веслонос, который удалось вырастить на фермерском пруду. Но она этом ресторанная группа «Рестона» и головная компания «БИС» не остановились.





На берегу реки теперь расположено 144 специальных резервуара, где растят, как традиционных для наших мест, русских осётров, так и специальные породы, скрещенных между собой осетровых видов. Среди них знаменитый волжский бестер, а также роло, стерлядь, рукал, ленка и даже белуга.







Специально для этих целей в долгосрочную аренду на 25 лет у «Федерального агентства по рыболовству» был взят рыбоводный участок общей площадью свыше 490 га. Сделано это не случайно, ведь вкусовые качества осетрины в первую очередь формируются в непосредственной зависимости от среды, в которой происходит рост рыбы, особенно в зимний период времени. Условия на рыболовной ферме для всех рыб практически не отличаются от «диких».







Экологически чистые и естественные условия волжского затона, как нельзя лучше подходят для создания по-настоящему качественного продукта, ведь не секрет, что нежное и полезное осетровое мясо является желанным деликатесом как для волгоградцев, так и для гостей города, особенно в период новогодних и рождественских праздников.







В ближайших планах компании – создать современную линию по производству волжской чёрной осетровой икры, воссоздавая гастрономические продукты и традиции края, а также привлекая в город туристов и инвесторов!





Шеф-повар ресторана «Княгининский Двор» Николай Желобанов:

– Дорогие жители Волгограда и гости нашего города! В канун Нового Года и Рождественских праздников мы приглашаем вас посетить ресторан волжской кухни «Княгининский Двор», расположенный в живописном старинном квартале нашего города по адресу ул. Академическая 8.

В уютной и праздничной атмосфере, вы сможете попробовать фирменные блюда из осетра и локальных фермерских продуктов, приготовленные нашими поварами по особым рецептам, и ощутить всё богатство волжской кухни и её традиций.

Директор ресторана «Княгининский Двор» Ирина Маслова:

– Поздравляю с наступающими праздниками всех наших гостей и жителей города! Желаю всем успехов и счастья! Пусть Новый год подарит чудесные моменты с близкими, друзьями и коллегами, а мы всегда готовы помочь организовать и украсить их. «Княгининский Двор» – это то место, где Вам всегда рады.

Мы ждём всех ежедневно с 11.00 до 23.00, забронировать стол можно по телефону 8 (8442) 930-930.

Фото: «Княгининский Двор».

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