ФСБ перечислила слова, которые выдают телефонных мошенников





ФСБ России обратилась к россиянам с очередным предостережением из-за участившихся случаев телефонного мошенничества и увеличения количества их жертв. Чтобы обезопасить россиян, сообщает ИА «Высота 102», силовики составили перечень слов, которые выдают мошенников ходе беседы.

Так, например, по данным ФСБ России, вас должно насторожить, если в беседе с вами неизвестный употребляет слова: «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг», «сообщите код из СМС/ данные вашей карты/ паспорта/ СНИЛС».

За отказ общаться с лицами, представляющимися вам сотрудниками правоохранительных органов, не предусмотрено наказания, – подчеркивают в ФСБ. Не стоит бояться прервать разговор.

– Срочно кладите трубку. За это в действующем российском законодательстве не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности, – говорится в обращении ФСБ к россиянам.

Если с помощью специальных программ мошенники пытаются выдать себя за ваших близких, сбросьте вызов и перезвоните этим людям самостоятельно.