



Депутаты Государственной думы вновь попытаются найти баланс между интересами производителей мёда и аграриев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», с сентября 2024 года последние обязаны оповещать местных жителей в радиусе 7 километров о проведении обработки полей химикатами через рассылки смс-сообщений или СМИ за 5-10 дней. Парламентарии хотят усовершенствовать эту процедуру.

Согласно внесённому в нижнюю палату проекту поправок в закон «О пчеловодстве», фермерам предлагается разрешить свободнее маневрировать, корректируя дату обработки сельскохозяйственных угодий. По мнению депутатов, это позволить «обелить» случаи, когда хозяйства вынуждены отклоняться от изначально определённой даты, подвергая опасности не только медоносных насекомых, но и животных и даже людей.

- Чтобы защитить пчеловодов, депутаты и сенаторы предложили исправить этот пробел. Согласно законопроекту, если намечается экстренная обработка полей или дату перенесли, об этом сообщат не позже, чем за 24 часа до применения химикатов, - подчеркнули журналисты.

По информации экспертов, в 2023 году в России из-за нарушения правил обработки полей погибло свыше 14 тыс. пчелиных семей. Точных данных по ущербу, нанесённому пчеловодам в 2024 году, пока нет, но по мнению специалистов счёт явно идёт на тысячи.

Напомним, ранее редакция сообщала об отравлении 300 пчелиных семей на территории хуторов Нижнереченский и Верхнереченский Нехаевского района Волгоградской области. Тогда в вопиющий случай вынужден был вмешаться председатель СК России Александр Бастрыкин.