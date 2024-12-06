Под Волгоградом вручили ордена родным пятерых погибших на СВО бойцов

Накануне в Калаче-на-Дону Волгоградской области состоялась церемония передачи государственных наград членам семей погибших военнослужащих, награжденных посмертно орденом Мужества за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции.
Как сообщили V102.RU в администрации района, ордена вручили родным младшего сержанта Андрея Никифорова, Виктора Вольфа, Сергея Кочурова, Константина Тумакова и Игоря Боданова.
В церемонии участвовали руководители района, военком и близкие погибших героев.
Фото администрации Калачевского района VK.com