Жителям трех сел Котовского района назвали дату тотального блэкута





В Котовском районе Волгоградской области три сельских поселения останутся без электроэнергии 19 ноября. Как сообщает V102.RU, временные неудобства затронут жителей села Моисеево, Ефимовка и хутора Романов.

По информации профильных служб, отключение электричества в населенных пунктах произойдет в 09.00. В это же время обесточат скважину, питающую ресурсом село Племхоз.

Как поясняют в ЕДДС Котовского района, отключение электроэнергии связано с ремонтными работами на подстанции в селе Моисеево. Вернуть свет жителям сел, а также воду обещают вечером того же дня.