В Волжском под первым снегом отметили День единства

В Волжском Волгоградской области прошел праздничный концерт, посвященный Дню единства. Как рассказали V102.RU в администрации городского округа, несмотря на снег с ветром, около ДК «Октябрь» собрались десятки волжан с российскими флагами, чтобы хором спеть гимн России и посмотреть выступления спортсменов, певцов и танцоров. Особенно рискованными выглядели номера гимнасток, которые на мокрой плитке демонстрировали свои трюки.
Под занавес концерта в небо была выпущена стая белых голубей.
Ранее, напомним,
сообщалось, что в некоторых районах области отменялись мероприятия, запланированные на 4 ноября, из-за метели.
Скриншот видео администрации Волжского t.me