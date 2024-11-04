Общество

В Волгограде сенаторы, депутаты и чиновники прошли Крестным ходом

Общество 04.11.2024 18:43
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04.11.2024 18:43


В Волгограде, несмотря на мокрый снег и ветер, провели, как и планировали, Крестный ход сегодня, 4 ноября. Как рассказали V102.RU в Волгоградской епархии, верующие вместе с митрополитом Волгоградским и Камышинским со старинной иконой, которая была передана в дар собору Александра Невского два года назад, обошли храм. Среди участников Крестного хода были замечены сенаторы Сергей Горняков и Николай Семисотов, замгубернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов, начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области Вадим Колосов, председатель Волгоградской городской думы Владлен  Колесников, спикер облдумы Александр Блошкин, а также депутаты городского представительного органа и регпарламента.
Затем на сцене в Александровском саду был совершен молебен перед образом Пресвятой Богородицы.
Напомним, ранее сообщалось, что аналогичное мероприятие было отменено в Новоаннинском районе из-за плохой погоды. А вот в других городах региона, в частности, в Жирновске Крестный ход состоялся, несмотря на метель.
Фото Волгоградской гордумы t.me


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