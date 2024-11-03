«Наверное, просто сильная»: волгоградка - о том, как пережила онкологию сына и стала помогать другим пациентам





Во время пандемии волгоградка Елена Кондратьева, как и большинство людей, опасалась заражения коронавирусом и вряд ли думала, что совсем скоро в ее семью придет другой, куда более страшный диагноз. После рядового исследования у ее 15-летнего сына заподозрили онкологию. Слова врачей буквально парализовали женщину, но времени на проживание эмоций не было. Срочное оформление квоты, череда операций, регулярное наблюдение у специалистов и робкая надежда на то, что самое страшное осталось позади. Пройдя этот непростой путь, женщина решила помогать другим онкопациентам. Как и чем, рассказываем в материале ИА «Высота102».

Диагноз, ворвавшийся в привычную жизнь семьи, Елена Кондратьева и ее ребенок узнали совершенно случайно. В 2020 году для установки брекетов они записались на вполне стандартное исследование. Но заключение врача оказалось для них настоящим шоком – на КТ челюсти специалисты нашли затемнение.

- По результатам КТ сыну заочно диагностировали амелобластому – раковую опухоль, которая удаляется путем полной резекции челюсти. Надо ли говорить, каким шоком этот диагноз стал для всей нашей семьи? – рассказывает волгоградка. – Мы тут же обратились к врачам, но некоторые специалисты от нас в прямом смысле отворачивались. Смотрели результаты исследования и просто уходили. Я была в такой панике, что просто не понимала, что же нам делать?

Конкретный план действий семье Кондратьевых предложили в детском отделении Волгоградского онкоцентра. Молодой хирург внимательно изучил результаты исследования и выдал направление в столичные клиники.

- Уже позже я узнала, что многие пациенты просто не решаются получить второе мнение врача. Для них, особенно для возрастных людей, поездка в клинику Москвы или Санкт-Петербурга кажется чем-то нереальным. Хотя на самом деле все очень просто, - убеждена Елена. – Мы достаточно быстро попали на прием к московскому специалисту и услышали, что при такой опухоли нельзя брать биопсию. Она коварна быстрым метастазированием, поэтому все нюансы будут решаться уже на операционном столе. Квоту на операцию нам оформили всего за три дня. И теперь я также убеждаю всех онкобольных – это вполне реально. Разговоры о том, что одной только квоты придется ждать долгие месяцы, - миф. От пациента требуется только быстро собрать и подать все необходимые документы.

Накануне операции Елена жадно искала любые сведения о болезни, прогнозах врачей и методах реабилитации. О своем диагнозе в интернете читал и ее сын. Правда, в его случае потребление информации часто заканчивалось сухой статистикой о выживаемости.





- Он читал все в интернете и спрашивал меня: «Мам, я что, умираю?», - Елена не сдерживает слез. – Это очень сложные слова, которые навсегда останутся у меня в памяти. Маленькому ребенку все можно объяснить иначе. А вот говорить о таком с подростком, который воспринимает и интерпретирует информацию по-своему, невероятно тяжело. Уже после операции нам сказали, что у ребенка были обыкновенные кератокисты. Но, увы, на этом трудности не закончились. Попутно у Саши обнаружили редкий синдром, который в период полового созревания провоцирует рак кожи.

Вскоре пессимистичные прогнозы врачей стали реальностью семьи Кондратьевых. После подтверждения онкологии мальчика ждал новый круг испытаний – операции, восстановление и непростое возвращение к привычной жизни подростка.

- Когда сын был в 6-7 классе, я замечала, что он очень устает после физкультуры. Уже тогда его организм сильно изнашивался. Сейчас же по результатам исследований его внутренние органы выглядят, как органы 40-летнего человека, - объясняет Елена. – После случившегося я углубленно изучаю эту тему, учусь в медицинском университете и понимаю, что в жизненной гонке мы даже не знаем, как спят наши дети, что они читают в сети. Вы знаете, я убрала из дома телевизор, потому как транслируемые передачи сильно травмируют нашу нервную систему. А это ни к чему. Многие навязываемые нам вещи, на мой взгляд, человеку вообще не нужны.

После тяжелейшего боя с болезнью, не делающей скидок на возраст, социальный статус и любые прочие обстоятельства, Елена решила делиться своим опытом с другими онкобольными. Пошагово рассказывать о своем пути, разрушать стереотипы о болезни, поддерживать психологически и не давать упасть в бездонную яму эмоций.

- Мы столкнулись с тем, что люди не понимают, как вести себя с онкологическим больным. Узнавая о диагнозе, окружающие впадают в ступор, а после начинают жалеть или относиться к человеку так, будто бы сегодня он живет свой последний день. При том, что и в момент лечения, и уже после выздоровления многие из пациентов говорят: «Все нормально. Я – обыкновенный человек», - рассуждает волгоградка. – После всех событий в нашей жизни я занялась патронажем, начала сотрудничать с ассоциацией онкологических больных «Здравствуй» и стала рассказывать о многих важных нюансах в социальных сетях. Удивительно, но меня стали узнавать на улице, подходить в общественных местах и говорить, что подписаны на мои страницы. Для меня это очень важно. В моменты, когда человек узнает свой диагноз и ощущает растерянность, отрицает реальность, пытается найти какое-то решение, ему крайне важна помощь – как практическая, так и психологическая. По правде говоря, я не понимаю, как сама справлялась со шквалом эмоций. Наверное, просто сильный человек. У меня не было особой поддержки от родных, и это давало мне силы – кто, если не я? Да, от стресса у меня быстро поседела вся голова. Но сейчас я могу спокойно говорить с людьми об онкологии и вселять в них уверенность и спокойствие, потому что прекрасно понимаю их переживания.





Часто встречаясь с онкобольными, Елена Кондратьева говорит без сомнений – каждый из них не хочет опускать рук и плыть по течению.

- Какие бы истории не проходили мимо меня, я очень уважаю медиков и понимаю, насколько сильно они выгорают. В регионах не хватает специалистов. Не хватает регулярного обучения, ведь все крупные форумы и семинары проводятся либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Врачам нужно помочь – хотя бы правильным настроем на лечение. И люди, с которыми я встречаюсь, готовы бороться. Я еще ни разу не сталкивалась с теми, кто бы добровольно отказался от борьбы. Например, у меня есть знакомая, с которой мы работаем уже два с половиной года. Недавно от нее отказались онкологи - больше ей не будут делать химиотерапию. Но у нее настолько сильное желание жить, что сегодня она позвонила мне со словами: «Лен, найди мне другого врача. Давай лечиться дальше». Подсознательно каждый из нас боится этого диагноза и считает его смертельным приговором. Но все же благодаря информационной поддержке люди знают, что с онкологией можно жить. Не просто верят, а именно знают, что эта болезнь далеко не всегда становится билетом в один конец.

Волгоградка убеждена, что говорить об онкологии важно не только с заболевшими, но и со здоровыми людьми. Ее собственная история и истории других людей лучше тысячи слов говорят о том, как быстро и совершенно неожиданно теряется равновесие на этой чаше весов.

- Что может предпринять каждый человек? Во-первых, я –за диспансеризацию. Плохо ли, хорошо ли, но мы проходим осмотры хотя бы у основных специалистов. Я, к примеру, буквально выгоняла на маммографию своего менеджера. Сказала ей: «Сколько нужно выходных? Бери их и делай. Это действительно важно». Также периодически можно сдавать онкомаркеры – это особенно актуально для людей, чьи родственники болели онкологией. Как бы банально это ни звучало, но для поддержания здоровья нам важен полноценный отдых, занятия спортом, свежий воздух. Казалось бы, известные каждому истины. Но в потоке дел мы так часто забываем и о них, и о самих себе.

Виктория Чумакова