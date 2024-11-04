Бастрыкин заинтересовался выходкой «кадыровца» под Волгоградом









Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту совершения мужчиной хулиганских действий в Волжском. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, поводом стало распространенное видео, на котором неизвестный мужчина угрожал сотрудникам магазина, после чего в состоянии алкогольного опьянения уехал с места происшествия. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту совершения мужчиной хулиганских действий в Волжском. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, поводом стало распространенное видео, на котором неизвестный мужчина угрожал сотрудникам магазина, после чего в состоянии алкогольного опьянения уехал с места происшествия.

По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Инцидент, которым заинтересовался председатель следственного комитета, произошел накануне в Волжском на улице Мира, 148 около магазина «Пятерочка». Инцидент, которым заинтересовался председатель следственного комитета, произошел накануне в Волжском на улице Мира, 148 около магазина «Пятерочка».

Мужчина кричал стоящим около супермаркета волжанам, что он «их имел» и утверждал, что он - «кадыровец». Также он называл их «бичами», заявляя, что все стоявшие около магазина автомобили являются его личными.По сообщению телеграм-каналов, местные жители уже не первый раз наблюдают публичные выступления этого персонажа. По некоторым данным, он даже размахивал пистолетом перед несовершеннолетними.Волжане предполагают, что мужчина употребляет какие-то запрещенные вещества и опасаются, что следующая встреча с неадекватом может плохо закончиться для горожан.