Бастрыкин заинтересовался выходкой «кадыровца» под Волгоградом

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту совершения мужчиной хулиганских действий в Волжском. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, поводом стало распространенное видео, на котором неизвестный мужчина угрожал сотрудникам магазина, после чего в состоянии алкогольного опьянения уехал с места происшествия.
По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Инцидент, которым заинтересовался председатель следственного комитета, произошел накануне в Волжском на улице Мира, 148 около магазина «Пятерочка».
Мужчина кричал стоящим около супермаркета волжанам, что он «их имел» и утверждал, что он - «кадыровец». Также он называл их «бичами», заявляя, что все стоявшие около магазина автомобили являются его личными.
По сообщению телеграм-каналов, местные жители уже не первый раз наблюдают публичные выступления этого персонажа. По некоторым данным, он даже размахивал пистолетом перед несовершеннолетними.
Волжане предполагают, что мужчина употребляет какие-то запрещенные вещества и опасаются, что следующая встреча с неадекватом может плохо закончиться для горожан. Видео https://t.me/s/pilachz