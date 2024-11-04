«У бабушек инфаркт»: жителей многоэтажки в Волгограде шокировали платежками за тепло

- У наших бабушек чуть инфаркт не случился, когда они увидели эти суммы, - делятся горожане. -Учитывая, что отопительный сезон в городе в октябре длился всего около двух недель. Ну и то, что тепло в квартирах появилось не у всех и не сразу после его старта.
Люди достали платежки за аналогичный период прошлого года и чуть не заплакали – свежая сумма оказалась в несколько раз выше!
- Посудите сами, в 2023 году за октябрь мы заплатили около 700 рублей, а через год нам начислили 4 тысячи 600 рублей! Как это вообще понимать? – негодует одна из жительниц.
Возмущенные люди попытались выяснить природу происхождения безумных цифр в квитанциях за отопление.
- Конечно, первым делом мы обратились в управляющую компанию «Жилкомсервис», где нам заявили, что во всем виноват ИВЦ, мол, там ошибочно подсчитали. Однако в ИВЦ сказали, что никаких ошибок нет, а данные общедомового прибора учета им передали из управляющей компании. Там подтвердили, что в октябре прошлого года весь дом потратил 17 гигакалорий, а в этом году – 107! Это нереальные цифры, такого быть просто не могло! – продолжают рассказывать о своем расследовании волгоградцы.
У горожан зародились сомнения, а все ли в порядке было с общедомовым счетчиком?
- Он находится в подвале, который топило горячей водой с 16 по 24 октября, - вспомнили жители. – Он мог выйти из строя, а может, к нему просто не могли подобраться из-за затопления. Вот и начислили всем по нормативу.
Между тем, в управляющей компании корреспонденту V102.RU категорически отвергли версию со сломанным счетчиком и повторили то, что ранее коммунальщики заявляли жильцам.
- Все показания мы передали вовремя. Почему появились такие цифры? Это мы сейчас выясняем, но уже понятно, что расчеты были произведены неверно. В любом случае, должны были считать по среднему, а подсчитали по нормативу. У нас еще в нескольких домах такая же ситуация. Мы направили письма, будем разбираться, - прокомментировали в УК.
В АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» утверждают, что управляющая компания не предоставила сведения о показаниях ОДПУ по отоплению за октябрь 2024 года.
- Расчет потребителям по указанному адресу был произведен, исходя из среднемесячного объема потребления за прошлый отопительный период, который рассчитан как 1/7 от общего объема потребления за период с октября 2023 по апрель 2024 годов, - пояснили в организации.
- В случае предоставления со стороны УК отчетов потребления ТЭ по ОДПУ, которые обязаны в соответствии с требованиями действующего законодательства предоставлять в срок не позднее 26-го числа, потребителям будет выполнен соответствующий перерасчет, - цитата из ответа.
Между тем, жильцы не понимают, что им теперь делать с этими платежками.
Коллаж Алексея Костякова/V102.RU