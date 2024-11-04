«У бабушек инфаркт»: жителей многоэтажки в Волгограде шокировали платежками за тепло





Жители дома №16 по ул. Шумилова в Кировском районе Волгограда потрясены суммами, которые выставлены в платежках за отопление. Как рассказали V102.RU волгоградцы, жильцы получили квитанции с цифрами от 4 до 6 тысяч рублей, в зависимости от метража квартир.

- В управляющей компании говорят, что мы можем пока не платить и надо ждать, когда они разберутся. Но в нашем доме есть малоимущие, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг. И им придется оплатить такие безумные суммы, иначе они не получат дотации. А это – половина чей-то пенсии. Как жить потом человеку, на что лечиться, что есть, никому неинтересно. Кроме того, если не заплатишь вовремя, то будут начисляться пени. Люди не знают, как поступить. Кто-то сказал, что не будет платить и будет ждать перерасчета, - говорят волгоградцы.





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делятся горожане.Люди достали платежки за аналогичный период прошлого года и чуть не заплакали – свежая сумма оказалась в несколько раз выше!– негодует одна из жительниц.Возмущенные люди попытались выяснить природу происхождения безумных цифр в квитанциях за отопление.– продолжают рассказывать о своем расследовании волгоградцы.У горожан зародились сомнения, а все ли в порядке было с общедомовым счетчиком?вспомнили жителиМежду тем, в управляющей компании корреспонденту V102.RU категорически отвергли версию со сломанным счетчиком и повторили то, что ранее коммунальщики заявляли жильцам.- прокомментировали в УК.В АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» утверждают, что управляющая компания не предоставила сведения о показаниях ОДПУ по отоплению за октябрь 2024 года.- пояснили в организации.- цитата из ответа.Между тем, жильцы не понимают, что им теперь делать с этими платежками.