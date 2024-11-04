Общество

«У бабушек инфаркт»: жителей многоэтажки в Волгограде шокировали платежками за тепло

Общество 04.11.2024 19:34
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04.11.2024 19:34


Жители дома №16 по ул. Шумилова в Кировском районе Волгограда потрясены суммами, которые выставлены в платежках за отопление. Как рассказали V102.RU волгоградцы, жильцы получили квитанции с цифрами от 4 до 6 тысяч рублей, в зависимости от метража квартир.

- У наших бабушек чуть инфаркт не случился, когда они увидели эти суммы, - делятся горожане. -Учитывая, что отопительный сезон в городе в октябре длился всего около двух недель. Ну и то, что тепло в квартирах появилось не у всех и не сразу после его старта.

Люди достали платежки за аналогичный период прошлого года и чуть не заплакали – свежая  сумма оказалась в несколько раз выше!

- Посудите сами, в 2023 году за октябрь мы заплатили около 700 рублей, а через год нам начислили 4 тысячи 600 рублей! Как это вообще понимать? – негодует одна из жительниц.

Возмущенные люди попытались выяснить природу происхождения безумных цифр в квитанциях за отопление.

- Конечно, первым делом мы обратились в управляющую компанию «Жилкомсервис», где нам заявили, что во всем виноват ИВЦ, мол, там ошибочно подсчитали. Однако в ИВЦ сказали, что никаких ошибок нет, а данные общедомового прибора учета им передали из управляющей компании. Там подтвердили, что в октябре прошлого года весь дом потратил 17 гигакалорий, а в этом году – 107! Это нереальные цифры, такого быть просто не могло! – продолжают рассказывать о своем расследовании волгоградцы.

У горожан зародились сомнения, а все ли в порядке было с общедомовым счетчиком?

- Он находится в подвале, который топило горячей водой с 16 по 24 октября, - вспомнили жители. – Он мог выйти из строя, а может, к нему просто не могли подобраться из-за затопления. Вот и начислили всем по нормативу.

Между тем, в управляющей компании корреспонденту V102.RU категорически отвергли версию со сломанным счетчиком и повторили то, что ранее коммунальщики заявляли жильцам.

- Все показания мы передали вовремя. Почему появились такие цифры? Это мы сейчас выясняем, но уже понятно, что расчеты были произведены неверно. В любом случае, должны были считать по среднему, а подсчитали по нормативу. У нас еще в нескольких домах такая же ситуация. Мы направили письма, будем разбираться, - прокомментировали в УК.

В АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» утверждают, что управляющая компания не предоставила сведения о показаниях ОДПУ по отоплению за октябрь 2024 года.

- Расчет потребителям по указанному адресу был произведен, исходя из среднемесячного объема потребления за прошлый отопительный период, который рассчитан как 1/7 от общего объема потребления за период с октября 2023 по апрель 2024 годов, - пояснили в организации.

- В случае предоставления со стороны УК отчетов потребления ТЭ по ОДПУ, которые обязаны в соответствии с требованиями действующего законодательства предоставлять в срок не позднее 26-го числа, потребителям будет выполнен соответствующий перерасчет, - цитата из ответа.

Между тем, жильцы не понимают, что им теперь делать с этими платежками.

- В управляющей компании говорят, что мы можем пока не платить и надо ждать, когда они разберутся. Но в нашем доме  есть малоимущие, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг. И им придется оплатить такие безумные суммы, иначе они не получат дотации. А это – половина чей-то пенсии. Как жить потом человеку, на что лечиться, что есть, никому неинтересно. Кроме того, если не заплатишь вовремя, то будут начисляться пени. Люди не знают, как поступить. Кто-то сказал, что не будет платить и будет ждать перерасчета,  - говорят волгоградцы.

Редакция V102.RU будет следить за развитием событий.

Коллаж Алексея Костякова/V102.RU


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