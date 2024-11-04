Первый снег добрался до Волгограда к утру 4 ноября

Первый в этом году снег пошел утром 4 ноября в Волгограде. Волгоградцы в соцсетях делятся фотографиями и видео со снежными хлопьями.
Ранее, напомним,
V102.RU сообщало, что накануне вечером снег выпал в северных районных Волгоградской области. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий – сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, метель, снежные накаты и резкое понижение температуры. В Волгограде пока - небольшой плюс.
Интересно, что в прошлом году первый снег выпал в Волгоградской области гораздо раньше – 26 октября.
Фото и видео V102.RU