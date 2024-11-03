В Волгограде вторые сутки ищут пропавшего голубоглазого пенсионера

Общество 03.11.2024 12:23
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03.11.2024 12:23
В Волгограде вторые сутки волонтеры разыскивают бесследно исчезнувшего 77-летнего Владимира Шакулина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», пенсионе ушел из дома 2 ноября и не вернулся.
Приметы: рост 174, нормальное телосложение, голубе глаза и седые волосы.
Во что был одет Владимир Шакулин в день исчезновения неизвестно.
На связи с теми, кто обладает информацией о пенсионере, волонтер отряда Ирина – 89889707734.
Фото: «ЛизаАлерт»
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