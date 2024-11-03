МЧС предупредило волгоградцев о шторме с ливнями и мокрым снегом





В Волгоградской области 4 ноября ожидаются резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили V102.RU в региональНом МЧС, в начале недели в регион придут умеренные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, сопровождаемые сильным ветром, в отдельных районах до 28 м/с.

- Утром и днем 4 ноября начиная с западных, северо-западных районов с распространением на всю территорию Волгоградской области ожидаются умеренные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, местами сильные, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сопровождающиеся усилением западного ветра в порывах 19-24 м/с, в отдельных районах до 28 м/с, местами метель с понижением, - предупредили волгоградцев в главке МЧС.

Непогода может вызвать повреждение линий электропередач, крыш, рекламных конструкций и деревьев. Жителей просят соблюдать осторожность при нахождении на улице. Автомобилистов также предупреждают о гололедице и снежных накатах.