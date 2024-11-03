



Жители Новоаннинского района Волгоградской области зафиксировали необычное явление в ночном небе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, поделившихся увиденным в телеграм-канале, накануне вечером, 2 ноября, в небе появились движущиеся огоньки, выстроившиеся в ряд.





— Было красиво, летели очень быстро и испарялись в одной точке. Как в бездну исчезали. Я до последнего стояла смотрела, — поделились впечатлениями очевидцы в районном телеграм-канале.

Люди предположили, что над Новоаннинским районом пролетела вереница спутников Starlink компании Илона Маска.

Фото и видео: Волгоград №1 / t.me