Мокрый снег и гололедицу пообещали волгоградцам в начале новой недели





Мокрый снег, гололедицу и метель в Волгоградской области пообещали синоптики 4 и 5 ноября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, уже днем, 4 ноября в отдельных районах региона ожидается снег и его налипание на проводах и деревьях.

— В понедельник волгогрдцев ожидает на дорогах гололедица, местами метель. Ветер юго- западный днем 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. В отдельных районах 23-28 м/с. Температура воздуха: ночью -5…0º, днём составит -1...+4º, — сообщили в ЦГМС региона.

Во вторник, 5 ноября, погода в регионе также сулит ночью и днем снежные осадки.

— 5 марта ночью осадки и днем осадки от небольших до умеренных. В отдельных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица, местами метель. Ветер утром северо-западный ветер 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Местами порывы будут достигать 23-28 м/с. Температура воздуха: ночью -5…0º; а днём прогреется до максимальных +2º, — рассказали синоптики.