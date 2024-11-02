«Работаем в штатном режиме»: в поликлинике №2 Волжского прокомментировали сообщения об обрушении потолка





В Волжском в течение дня устранят последствия обрушения потолочного покрытия в помещении регистратуры. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время прилегающая территория огорожена, ожидается прибытие специалистов.

- Инцидент произошел рано утром, персонал и первые посетители не пострадали. Сегодня до конца дня подрядной организацией проблема будет устранена. В настоящий момент территория ограждена от посетителей. Поликлиника работает в штатном режиме, - подчеркнули в администрации медицинского учреждения.

Отметим, ранее в социальных сетях очевидцы стали делиться фотографиями, на которых запечатлён развороченный потолок и висящие на проводах осветительные приборы. Напомним, в апреле 2024 года в учреждении уже происходило обрушение потолка. При этом в 2023 году объект был капитально отремонтирован. На эти цели из бюджета были потрачены 87 млн рублей.

Фото: из архива поликлиника №2 г. Волжского