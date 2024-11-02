Волгоградцы смогут пожаловаться в прокуратуру через соцсети





Вслед за Следственным комитетом России, Генпрокуратура решила нарастить работу с жалобами граждан, публикуемыми в интернет-изданиях и социальных сетях. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая возможность закрепляется проектом изменений, которые предлагается внести в ведомственный приказ, регулирующий прокурорский надзор.

Соответствующая инициатива была размещена Генпрокуратурой на федеральном портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов. В настоящее время документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Инициатива предусматривает дополнение пункта, определяющего основания для организации проверок, новым положением.

- В качестве повода для прокурорских проверок рассматривать публикации на интернет-ресурсах, в социальных сетях, мессенджерах и иных доступных источниках, - говорится в документе.

В случае подписания постановления в новой редакции, прокуроры получат более широкие полномочия по реагированию на жалобы граждан, схожие с теми, что уже несколько лет реализует СК России.