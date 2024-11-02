У здания Волгоградского ТЮЗа установят стеклянный водопад за 9,3 млн рублей





В Ворошиловском районе Волгограда установят водопад по стеклу. Как сообщает ИА «Высота 102», необычное сооружение появится у обновлённого здания Волгоградского ТЮЗа, по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, д. 42.

Арт-объект будет состоять из малой и большой стеклянных стен, по которым и будет стекать вода. Для пущего декоративного эффекта, сооружение будет оснащено специальной подсветкой.

Отметим, в настоящее время учреждение культуры объявило о поисках исполнителя контракта. «Стеклянный» водопад обойдётся бюджету организации в 9,3 млн рублей. Монтаж объекта должен завершиться до 31 декабря 2024 года.