Общество

Налоговая служба приглашает волгоградцев на Дни открытых дверей

Общество 08.10.2024 21:26
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08.10.2024 21:26


В налоговых инспекциях Волгоградской области 17 октября пройдут Дни открытых дверей. Как сообщили V102.RU в УФНС России по региону, прием налогоплательщиков - физических лиц - будет осуществляться в этот день с 9.00 до 20.00.

- Все желающие смогут уточнить свои налоговые обязательства, подать заявление при обнаружении некорректных сведений в уведомлении, представить документы, подтверждающие право на получение льгот, а также задать интересующие вопросы по порядку исчисления и уплаты имущественных налогов и НДФЛ, - сообщили в УФНС России по Волгоградской области. - Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кому необходимо уплачивать имущественные налоги, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по вопросам налогообложения.

Специалисты также помогут получить доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Напомним, что в этом году граждане должны заплатить транспортный и земельный налоги, налог на имущество и налог на доходы физических лиц по налоговым уведомлениям не позднее 2 декабря.

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