Общество

Жителей юга Волгограда разбудили тревожные сирены

Общество 09.10.2024 08:27
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09.10.2024 08:27


В Красноармейском районе Волгограда ночью 9 октября  вновь прозвучали тревожные сирены. Об этом сообщают горожане в местных пабликах, передает V102.RU.
Звук был хорошо слышен около «Юбилейного», а также в районе «Строителя» и на проспекте Канатчиков, делятся волгоградцы. Однако по продолжительности он был недолгим. 
Между тем, в регионе не сообщалось об опасности БПЛА. Аэропорт Волгограда, который приостанавливает вылеты и прилеты самолетов в подобных ситуациях,  также работает в штатном режиме. 
Фото V102.RU

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