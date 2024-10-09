Жителей юга Волгограда разбудили тревожные сирены

Общество 09.10.2024 08:27
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09.10.2024 08:27
В Красноармейском районе Волгограда ночью 9 октября вновь прозвучали тревожные сирены. Об этом сообщают горожане в местных пабликах, передает V102.RU.
Звук был хорошо слышен около «Юбилейного», а также в районе «Строителя» и на проспекте Канатчиков, делятся волгоградцы. Однако по продолжительности он был недолгим.
Между тем, в регионе не сообщалось об опасности БПЛА. Аэропорт Волгограда, который приостанавливает вылеты и прилеты самолетов в подобных ситуациях, также работает в штатном режиме.
Фото V102.RU
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