Общество

Бочаров принял участие в сессии под руководством Мишустина по развитию городов

Общество 08.10.2024 16:30
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08.10.2024 16:30


Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по вопросу пространственного развития России, обеспечения сбалансированного развития территорий страны. Участие в мероприятии в формате видеоконференции принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Весной мы подробно обсудили основные региональные приоритеты, а также подходы к мастер-планированию населенных пунктов, созданию точек роста экономики. Все наработанные тогда решения составили основу актуализированной Стратегии пространственного развития нашей страны.  Подготовленный документ учитывает текущую ситуацию и современные вызовы. Все меры и мероприятия, которые вошли в него, конечно, должны быть синхронизированы с обновленными отраслевыми стратегиями, нацпроектами, госпрограммами, а также с имеющимися планами строительства инфраструктуры, – заверил Михаил Мишустин.

По его словам, санкции привели за последние два года к сокращению товарооборота России с Западом. За этот же период с дружественными странами он увеличился более чем на 50%. 

По оценкам экспертов, к 2030 году объемы торговли с государствами-партнерами вырастут в 2,5 раза. Такие тенденции оказывают серьезное влияние на ситуацию в регионах. Кардинально меняется логистика перевозок. Растет значимость территорий, через которые проходят новые международные транспортные коридоры, – подчеркнул председатель кабинета министров. 

Напомним, что Волгоградская область является частью международного транспортно-логистического коридора Север – Юг. И на федеральном уровне власти региона принимают участие в разработке обновленной Стратегии пространственного развития России и единых стандартов обновления опорных населенных пунктов, а также в подготовке мастер-планов развития городов. 

– Раскрытие потенциала регионов имеет ключевое значение для успешного формирования экономики предложения, повышения благосостояния граждан. И конечно, здесь очень важен системный подход. С обязательным учетом специфики и прогнозных потребностей территорий. Действовать нужно сразу по многим направлениям – во взаимодействии с губернаторами, с Государственным советом – от улучшения городской среды и социальной сферы до расширения транспортной, промышленной инфраструктуры и своевременной модернизации объектов электрогенерации, сетевого хозяйства, обеспечения надежных линий связи. При подготовке масштабных планов качественного преображения страны очень важно учитывать мнения людей и бизнеса. Чтобы получить обратную связь, с нами в режиме видеоконференции участвуют губернаторы российских субъектов. Все обоснованные предложения и замечания будут учтены. Не позднее декабря Стратегия пространственного развития России должна быть утверждена, – заключил Михаил Мишустин. 

Здесь стоит напомнить, что в Волгоградской области на местном уровне сформирована комплексная программа развития волгоградской агломерации, отраслевые планы на следующий 10-летний период.  

Сегодня, 8 октября, губернатор Волгоградской области провел стратегическую сессию по вопросам экологической безопасности и участия региона в национальных проектах. 

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