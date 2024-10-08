Волжские приставы забыли снять арест с квартиры участника СВО

Право участника СВО на распоряжение недвижимостью восстановила прокуратура Волжского. Как сообщили V102.RU в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, на нарушение прав сына пожаловалась его мать.

Выяснилось, что еще в 2017 году из-за долга по административным штрафам судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении квартиры, доля в котором принадлежала сыну заявительницы. Однако 11 октября 2017 года мужчина оплатил задолженность в полном объеме и исполнительное производство было прекращено.

Но на протяжении длительного времени меры, направленные на отмену ранее наложенного запрета на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, не принимались.

В настоящее время запрет на регистрационные действия с недвижимостью снят, препятствия в распоряжении имуществом устранены, добавили в надзорном органе.

По результатам проверки прокуратурой Волжского в адрес руководства ГУ ФССП России по Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.