Волжские приставы забыли снять арест с квартиры участника СВО

Общество 08.10.2024 13:15
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08.10.2024 13:15
Право участника СВО на распоряжение недвижимостью восстановила прокуратура Волжского. Как сообщили V102.RU в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, на нарушение прав сына пожаловалась его мать.
Выяснилось, что еще в 2017 году из-за долга по административным штрафам судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении квартиры, доля в котором принадлежала сыну заявительницы. Однако 11 октября 2017 года мужчина оплатил задолженность в полном объеме и исполнительное производство было прекращено.
Но на протяжении длительного времени меры, направленные на отмену ранее наложенного запрета на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, не принимались.
По результатам проверки прокуратурой Волжского в адрес руководства ГУ ФССП России по Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. В настоящее время запрет на регистрационные действия с недвижимостью снят, препятствия в распоряжении имуществом устранены, добавили в надзорном органе.
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