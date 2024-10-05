Волгоградцам рассказали, кому проиндексируют зарплату в 2025 году





В России в 2025 году на 13,2 процента проиндексируют зарплаты отдельным видам работников здравоохранения, образования, соцобеспечения, культуры и науки. Об этом стало известно из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы, который находится сейчас на рассмотрении в Госдуме, передает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

С 2026 ода прогнозируемый темп рост заработной платы для отдельных категорий работников госучреждений составит 10,2 процента, а в 2027-м - 8,3 процента. В пояснении указано, что повышения зарплаты коснутся работников, определенных в майских указах президента 2012 года.

— В указах, например, предусмотрено доведение оплаты труда врачей и высококвалифицированного медперсонала до 200 процентов к средней заработной плате по региону, а младшего и среднего медперсонала — до 100 процентов. По последним данным Росстата, средняя зарплата за год у нас выросла на 18 процентов. И, конечно, нужно подтягивать к этому уровню весь персонал социально значимой группы, — приводит слова члена комитета Госдумы Наталии Бессараб «Парламентская газета».

Также депутат уточнила, что процент повышения может варьироваться от усредненного показателя в 13,2 в зависимости от вида госучреждения.

В майских указах президента 2012 года, напомним, перечислены педагоги школ, детсадов, сотрудники медучреждений, организаций, оказывающих соцуслуги детям-сиротам, а также преподаватели и мастера профобразования, работники учреждений культуры, соцработники, санитарки, медсестры и фельдшеры. Кроме них двойной размер средней по региону зарплаты положен педагогам допобразования, преподавателям вузов, научным сотрудникам, врачам, фармацевтам и прочим высококвалифицированным медикам.

Но вырастут и цены. Так, по прогнозам, в 2025 году стоимость товаров и услуг вырастет на 4,5 процента, а в последующих 2026 и 2027 годах - еще на 4 процента. С ростом цен 1 сентября 2025 года будут проиндексированы выплаты студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, а 1 октября - выплаты военнослужащим и зарплаты сотрудников органов власти.