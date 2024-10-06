



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения подростков на мужчину в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, нападавшие избили волгоградца и украли у него мобильный телефон.

После инцидента мужчина был госпитализирован.

— По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), — рассказали в информационном центре СК России.

Глава ведомства поручил руководителю регионального СК Василию Семенову также предоставить доклад по установленным обстоятельствам.

Фото: Волгоград с огоньком / t.me