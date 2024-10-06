Расследования

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения подростков на мужчину в Волгограде

Расследования 06.10.2024 07:12
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06.10.2024 07:12


Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения подростков на мужчину в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, нападавшие избили волгоградца и украли у него мобильный телефон. 

После инцидента мужчина был госпитализирован. 

— По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), — рассказали в информационном центре СК России. 

Глава ведомства поручил руководителю регионального СК Василию Семенову также предоставить доклад по установленным обстоятельствам. 

Фото: Волгоград с огоньком / t.me

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