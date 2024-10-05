Общество

Волгоградские и Донецкие курсанты МВД приняли присягу на Мамаевом кургане

Общество 05.10.2024 16:00
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05.10.2024 16:00


Сегодня, 5 октября, состоялась торжественная церемония приведения к присяге курсантов Волгоградской академии МВД России и Донецкого филиала на Мамаевом кургане, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. 



Почетными гостями мероприятия стали руководство подразделений МВД России, правоохранительных ведомств региона, Донецкой Народной Республики, Администрации Волгоградской области, представители иностранных делегаций, ветераны, родные и близкие курсантов. 



Слова присяги сотрудника органов внутренних дел произнесли 433 первокурсника. В торжественной обстановке также были вручены офицерские погоны и присвоено звание младшего лейтенанта 282 слушателям третьих и пятых курсов. 



По окончанию присутствующие возложили цветы к Вечному огню в Пантеоне Славы, могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, а также к малой братской могиле.


Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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