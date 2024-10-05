В Волгограде в ЦКЗ наградили заслуженных педагогов региона

В Волгограде на сцене Центрального концертного зала прошло торжественное награждение лучших представителей системы образования региона. Как сообщает V102.RU, почетными наградами были отмечены 159 педагогов.
Волгоградские учителя стали обладателями знака «За труд и пользу», звания «Заслуженный работник образования Волгоградской области», «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», нагрудного знака «За верность профессии», грамоты губернатора и Министерства просвещения РФ.
Также были отмечены победители конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности.
Фото: администрация Волгоградской области