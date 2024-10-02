Магнитная буря обрушится на волгоградцев после мощного взрыва на Солнце





Ученые предупредили о сильной магнитной буре после мощного взрыва на Солнце, сообщает V102.RU со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Как отмечают специалисты, взрыв стал крупнейшим за последние 7 лет. В последний раз такая вспышка спровоцировала сильнейшую магнитную бурю.

- Мы отмечали рост солнечной активности за последние 2 суток, однако то, что Солнце сумеет накопить энергию на столь мощный взрыв, стало абсолютной неожиданностью. В последние 2 недели на звезде наблюдалась спокойная обстановка. С 14 сентября не произошло ни одной вспышки высшего балла, - рассказали ученые.

По прогнозам, воздействие магнитной бури волгоградцы могут ощутить в ночь с пятницы на субботу. Более точную информацию ученые пообещали озвучить в ближайшие сутки.