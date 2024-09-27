Общество 27.09.2024 08:18
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27.09.2024 08:18
В Волгоградской области усилятся ночные заморозки. Экстренное предупреждение опубликовал Гидрометцентр РФ, передает V102.RU.
По данным синоптиков, ночью и утром 27-28 сентября в отдельных районах региона ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы (-4…-0,1°).
Напомним, уже два дня на севере Волгоградской области ночью температура опускалась до -2. При этом, как сообщало V102.RU, днем в регионе в ближайшие дни будет тепло и солнечно - до +26 градусов.
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