В Волгограде четвертый день ищут пропавшего дедушку





В Волгограде волонтеры разыскивают бесследно пропавшего 83-летнего Олега Ярыгина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», мужчина вышел из дома еще 22 сентября и о его местонахождении больше ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, седые волосы, голубые глаза.

В день исчезновения Олег Леонидович был одет в серую рубашку с коротким рукавом, темно-серые спортивные штаны и коричневые туфли.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, обратитесь по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me