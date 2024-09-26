Общество

В Волгограде четвертый день ищут пропавшего дедушку

Общество 26.09.2024 09:45
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26.09.2024 09:45


В Волгограде волонтеры разыскивают бесследно пропавшего 83-летнего Олега Ярыгина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», мужчина вышел из дома еще 22 сентября и о его местонахождении больше ничего неизвестно. 

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, седые волосы, голубые глаза. 

В день исчезновения Олег Леонидович был одет в серую рубашку с коротким рукавом, темно-серые спортивные штаны и коричневые туфли. 

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, обратитесь по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. 

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me

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