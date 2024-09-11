Избранные депутаты займутся границами Волгоградской области

Волгоградская областная дума нового созыва рассмотрит ряд законопроектов, касающихся границ региона с Саратовской, Воронежской и Ростовской областями, передает V102.RU.

- Поступили законопроекты, предусматривающие внесение изменений в региональные законы об установлении границ и наделении статусом Нехаевского, Жирновского и Еланского районов и муниципальных образований в их составе, - сообщили в областной думе.

Речь идет, в частности, об уточнении картографических описаний границ сельских поселений, а также муниципальных районов, имеющих смежные с Волгоградской областью границы с другими субъектами РФ.

Так, Нехаевский район граничит с Ростовской и Воронежской областями, Жирновский и Еланский районы - с Саратовской областью.

- Законодательные изменения обусловлены необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с Соглашениями об описании местоположения границ между смежными субъектами Российской Федерации – в данном случае между Волгоградской, Саратовской, Воронежской и Ростовской областями, - пояснили в регпарламенте.

Отметим, что этим вопросом в облдуме займется новый созыв депутатов, который был избран на прошедших в регионе 6-8 сентября выборах.

Ранее, напомним, аналогичный вопрос поднимали в Камышинском районе Волгоградской области, который граничит с Саратовской областью.