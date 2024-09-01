В центре Волгограда 217 пар станцевали вальс

Масштабная танцевальная акция прошла сегодня, 1 сентября, в Центральном районе Волгограда на площадке у фонтана «Искусство». Как сообщили V102.RU в мэрии, в рамках празднования Дня города, которое началось в эти выходные, 435 молодых людей станцевали вальс.





- 435 молодых людей (217 пар и одна девушка соло) под аккомпанемент Волгоградского духового оркестра приняли участие в танцевальной акции. Ребята станцевали вальс под музыку из кинофильма «Девчата», автором которой является наша прославленная землячка Александра Пахмутова, она же обратилась с экрана, поздравив горожан, - рассказали в администрации.





Сегодня народные гуляния проходят на Центральном набережной города. Здесь работают выставки под открытым небом, разнообразные музыкальные и поэтические мероприятия. Традиционно гостей удивляют ожившие скульптуры, а ценители автотехники находят вдохновение на выставке ретро-автомобилей.

В этом году вместо традиционных массовых гуляний в День города, в Волгограде с 1 по 9 сентября проходят различные детские, спортивные, культурные и патриотические мероприятия.

Фейерверков и концертов звезд отечественной эстрады в этом году не запланировано.

Фото администрации Волгограда