Общество

В центре Волгограда 217 пар станцевали вальс

Общество 01.09.2024 17:00
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01.09.2024 17:00


Масштабная танцевальная акция прошла сегодня, 1 сентября, в Центральном районе Волгограда на площадке у фонтана «Искусство». Как сообщили V102.RU в мэрии, в рамках празднования Дня города, которое началось в эти выходные, 435 молодых людей станцевали вальс.


- 435 молодых людей (217 пар и одна девушка соло) под аккомпанемент Волгоградского духового оркестра приняли участие в танцевальной акции. Ребята станцевали вальс под музыку из кинофильма «Девчата», автором которой является наша прославленная землячка Александра Пахмутова, она же обратилась с  экрана, поздравив горожан, - рассказали в администрации.


Сегодня народные гуляния проходят на Центральном набережной города. Здесь работают выставки под открытым небом, разнообразные музыкальные и поэтические мероприятия. Традиционно гостей удивляют ожившие скульптуры, а ценители автотехники находят вдохновение на выставке ретро-автомобилей. 

В этом году вместо традиционных массовых гуляний в День города, в Волгограде с 1 по 9 сентября проходят различные детские, спортивные, культурные и патриотические мероприятия.

Фейерверков и концертов звезд отечественной эстрады в этом году не запланировано.

Фото администрации Волгограда

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