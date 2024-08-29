Общество

Сожгли 170 голов свиней: дым с жутким запахом накрыл поселок в Волгоградской области

Общество 29.08.2024 17:57
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29.08.2024 17:57


Рабочий поселок Елань Волгоградской области сегодня, 29 августа, накрыл тошнотворный запах от необычного пожара. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, в населенном пункте сжигали 170 голов свиней  в рамках борьбы с АЧС, которую обнаружили в Елани.



По словам местных жителей, неприятный запах разносился по всему рабочему поселку с улицы Подольской. 

- Запах стоит нереальный везде, особенно на улице Подольской, нашли, где жечь, - пожаловались на невыносимую вонь в соцсетях сельчане.

Также в комментариях к видео они задаются вопросом, почему вместе со свиными тушами также сжигают покрышки, которые еще более усугубляют невыносимый запах. 

В областном комитете ветеринарии на запрос журналистов информагентства пояснили, что процесс организован в соответствии с федеральными Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. 

- Сжигание биологических отходов проводят в специальных печах или земляных траншеях до образования негорючего неорганического остатка. Вместо дров можно использовать резиновые отходы или другие твердые горючие материалы, - привели нормативы документа в комитете. - Применение таких материалов необходимо для поддержания высокой температуры в течение определенного времени, чтобы туши сгорели полностью — до состояния золы. Такой подход гарантирует предотвращение распространения инфекции, поскольку неполностью сгоревшие части туш привлекали бы птиц или животных-падальщиков. 

Также в комитете отметили, что территория сжигания зараженных туш также определяются местными органами самоуправления. 

Видео: Елань новости / Telegram

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