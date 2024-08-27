Из Волгограда в Курск отправили подушки, печенье и крупу





Жители Волгоградской области совместными силами собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональное отделение Народного фронта, средства первой необходимости уже отправлены для помощи в пункты временного размещения.

В общей сложности удалось собрать более 50 подушек, 200 штук различных средств личной гигиены для детей и взрослых, новую одежду, постельные комплекты, крупу, подгузники, 40 килограмм печенья и многое другое необходимое для жизни.

Скриншот: Народный фронт