Парад планет увидят волгоградцы в утреннем небе 28 августа

Ранним утром в среду, 28 августа, жители России, в том числе и волгоградцы, смогут наблюдать необычное астрономическое явление: шесть планет выстроятся в ряд на небе.
Невооруженным глазом можно будет увидеть Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Остальные планеты, а также Луна, будут видны только в телескоп, сообщает V102.RU со ссылкой на Московский планетарий.
Напомним,
в феврале 2023 года волгоградцы наблюдали аналогичное явление. Тогда в ряд на близком расстоянии друг от друга выстроились Юпитер, Луна и Венера.
Фото из архива V102.RU