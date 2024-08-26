Общество

Парад планет увидят волгоградцы в утреннем небе 28 августа

Общество 26.08.2024 07:45
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26.08.2024 07:45


Ранним утром в среду, 28 августа, жители России, в том числе и волгоградцы,  смогут наблюдать необычное астрономическое явление: шесть планет выстроятся в ряд на небе.
Невооруженным глазом можно будет увидеть Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Остальные планеты, а также Луна, будут видны только в телескоп, сообщает V102.RU со ссылкой на Московский планетарий.
Напомним, в феврале 2023 года волгоградцы наблюдали аналогичное явление. Тогда в ряд на близком расстоянии друг от друга выстроились Юпитер, Луна и Венера.
Фото из архива V102.RU

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