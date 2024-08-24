



В пункте содержания бездомных животных в МБУ «Северное» недавно случилось пополнение. Разношерстный собачий коллектив приюта добавился четвероногими питомцами опасных пород – двумя кане-корсо, ротвейлером и парой алабаев. От дорогих собак с родословной отказались их хозяева, но допустить нахождения четвероногих с непростым характером на улицах города сотрудники приюта не могли.

Основная причина, по которой такие собаки оказываются ненужными тем, кто еще недавно приобретал их за немалые деньги, является проявление агрессии по отношению к владельцу. Такая история произошла с Гроссом породы кане-корсо. Испуганный произошедшим хозяин сам привез собаку в питомник. Поначалу даже навещал питомца, надеясь, что после стерилизации она станет добрее. Однако Гросс не проявлял никакой привязанности к мужчине. И бывший владелец потихоньку забыл дорогу в приют. Хотя сотрудники МБУ даже предлагали хозяину Гросса заниматься с кинологом на территории питомника.





Но дрессировать и воспитывать Гросса пришлось уже самим работникам. И суровый пес уже демонстрирует успехи – выполняет команды «сидеть», «голос» и «дай лапу».

У алабая Барса успехи пока поскромнее, но, как говорится, лиха беда начало. Пока, правда, первые азы дрессировки некоторые собаки постигают в вольерах.





У ротвейлера Ричарда тоже непростая судьба. Богатая родословная не стала препятствием для хозяина, принявшего решение расстаться со своим питомцем. С Ричардом сейчас тоже активно занимаются кинологи. Он даже уже заслужил прогулки на поводке. Во время последней такой прогулки Ричард активно хотел познакомиться еще с одним новым обитателем пункта содержания бездомных животных, крошечным щенком, которого сотрудники приюта нашли на улице в изможденном и обезвоженном состоянии. Малыша, который только набирается сил, носят на руках в буквальном смысле этого слова. И встречи с большими собаками пока ему противопоказаны.

А как стал бездомным кане-корсо по кличке Фредди, так и осталось загадкой - то ли его владелец сознательно от него избавился, то ли он потерялся.





Первое время волонтеры активно искали или старого, или нового хозяина для Ричарда. Но пока обрести новую семью ему не удалось. Пса на некоторое время приютил один мужчина, однако он ушел на СВО и не смог больше заботиться о собаке. С Фредди тоже занимается кинолог, который в том числе учит его ходьбе на поводке.





Сотрудники приюта продолжают работу по устройству таких собак в новые семьи, надеясь, что животные, от которых отказались хозяева, все-таки найдут себе более ответственных владельцев. Правда, алабай Зевс останется, скорее всего, в питомнике навсегда. Даже после нескольких месяцев нахождения в приюте он подпускает к себе только двух сотрудников, а на остальных реагирует весьма агрессивно.

По словам директора МБУ «Северное» Евгения Головко, в последнее время в отлов все чаще попадают породистые собаки.





- Это является следствием зачастую безответственного поведения владельцев, - говорит Евгений Богданович. – Люди заводят себе собак опасных пород в качестве игрушки, не понимая, что однажды они вырастут и, без должного воспитания и дрессировки, могут в какой-то момент причинить вред и самому владельцу, и членам его семьи. Мало того, владельцы не стерилизуют таких питомцев, планируя, как правило, их к разведению и получению прибыли, что повышает агрессивность животных при отсутствии дрессировки. А ведь собаки таких пород, как те же алабаи, кане-корсо и другие должны воспитываться в строгом подчинении человеку. Если животное в один не самый прекрасный момент понимает, что главный в этих отношениях – это само животное, то ничем хорошим это не закончится. Поэтому после вспышек агрессии владельцы принимают моментальное решение избавиться от таких питомцев. А нам приходится содержать самых опасных животных в изоляции, чтобы не допустить нахождения их на улицах. Мало того, наши сотрудники еще и восполняют пробелы в воспитании таких собак и занимаются их дрессировкой – в принципе, тем, что должен был делать хозяин.





Между тем, волгоградцы, которые решили завести четвероного друга, могут выбрать себе собаку или щенка по душе в пункте содержания бездомных животных МБУ «Северное». У этих бездомышей нет родословных на несколько страниц, но есть столько нерастраченной и бесценной любви, нежности и верности, что ее хватит на всех членов семьи.





Фото Павла Мирошкина/V102.RU