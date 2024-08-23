В Волгограде девять руководителей УК завалили квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен для руководителей управляющих компаний Волгоградской области не сдали 9 претендентов на директорское кресло. Как сообщили V102.RU в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, на экзамен явились 29 человек, из которых только 20 смогли подтвердить свою профпригодность.

Экзамен проводила лицензионная комиссия региона по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами.

- Наличие квалификационного аттестата у должностного лица управляющей компании – одно из лицензионных требований, соблюдение которого необходимо для получения лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. При отсутствии квалификационного аттестата лицо не вправе занимать руководящую должность в управляющей организации, - пояснили в профильном ведомстве.

Всего с начала года прошло уже три таких экзамена, участие в которых приняли 52 претендента на кресло директора УК. По результатам проверки профнепригодными были признаны 19 человек, которые не справились с заданиями.

Фото Госжилнадзора