Арбузный фестиваль в Камышине пройдет без дорогих развлечений и салюта





Администрацией города Камышина Волгоградской области принято решение о проведении арбузного фестиваля в 2024 году в скромном формате. Как сообщает V102.RU, программа из традиционной программы мероприятий решено исключить карнавальное шествие, салют и флайдборд-шоу.

– Действительно, в этом году не будет традиционного салюта и карнавального шествия. Такое решение принято руководством района, – подтвердили в администрации, однако отказались уточнить, с чем именно связано такое решение.

Отметим, что в карнавальных костюмах участники фестиваля все же предстанут перед гостями. Однако, судя по опубликованной программе, мероприятие будет локальным и ограничится пределами городского парка.

Напомним, фестиваль пройдет с 24 по 25 августа. Полная программа опубликована на нашем сайте.