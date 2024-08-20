Общество

Арбузный фестиваль в Камышине пройдет без дорогих развлечений и салюта

Общество 20.08.2024 16:25
0
20.08.2024 16:25


Администрацией города Камышина Волгоградской области принято решение о проведении арбузного фестиваля в 2024 году в скромном формате. Как сообщает V102.RU, программа  из традиционной программы мероприятий решено  исключить карнавальное шествие, салют и флайдборд-шоу.

– Действительно, в этом году не будет традиционного салюта и карнавального шествия. Такое решение принято руководством района, – подтвердили в администрации, однако отказались уточнить, с чем именно связано такое решение. 

Отметим, что в карнавальных костюмах участники фестиваля все же предстанут перед гостями. Однако, судя по опубликованной программе, мероприятие будет локальным и ограничится пределами городского парка. 

Напомним, фестиваль пройдет с 24 по 25 августа. Полная программа опубликована на нашем сайте. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.08.2024 17:02
Общество 20.08.2024 17:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.08.2024 16:38
Общество 20.08.2024 16:38
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2024 16:01
Общество 20.08.2024 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2024 15:31
Общество 20.08.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2024 15:11
Общество 20.08.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2024 14:51
Общество 20.08.2024 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2024 14:42
Общество 20.08.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2024 12:37
Общество 20.08.2024 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2024 12:36
Общество 20.08.2024 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2024 12:09
Общество 20.08.2024 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2024 11:24
Общество 20.08.2024 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.08.2024 11:17
Общество 20.08.2024 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2024 09:09
Общество 20.08.2024 09:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.08.2024 09:05
Общество 20.08.2024 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.08.2024 08:15
Общество 20.08.2024 08:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:13
Волгоградка вытряхнула карманы очередного мебельщика-кидалы в судеСмотреть фотографии
17:02
ВТЗ увеличит долю направляемых на переработку отходов благодаря проекту «НЕМУСОР»Смотреть фотографии
16:38
Волгоград 23 августа переименуют в СталинградСмотреть фотографии
16:33
Волгоградские блогеры активно обживают альтернативные видеоплатформы YouTubeСмотреть фотографии
16:25
Арбузный фестиваль в Камышине пройдет без дорогих развлечений и салютаСмотреть фотографии
16:01
«Интересно на смету посмотреть»: волгоградцы обратили внимание на странный ремонт на МариупольскойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Парад колясок, карнавал и встреча Петра I: программа арбузного фестиваля в КамышинеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградский футболист Богдан Хохлов погиб на СВОСмотреть фотографии
14:51
В Калаче-на-Дону передали посмертные ордена родным четверых бойцов СВОСмотреть фотографии
14:42
«Письма лично я с почты ношу»: жители центра Волгограда сами доставляют себе корреспонденциюСмотреть фотографии
14:14
Бастрыкин ждет подробности дела о сбитой насмерть подростком волгоградкеСмотреть фотографии
13:43
Жена кандидата в губернаторы Волгоградской области скрыла часть доходовСмотреть фотографии
13:42
Сломавший ребра матери волгоградец сделал неожиданное заявление на судеСмотреть фотографии
13:26
Командир спецназа «Ахмат» назвал сроки окончания СВО и боев под КурскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
Путешествие на Geely по дорогам России: на что способен премиальный кроссовер MonjaroСмотреть фотографии
12:37
Волгоградцам поддадут зелени: власти выделили 12,6 млн рублей на благоустройство пр. ЖуковаСмотреть фотографии
12:36
В центре Волгограда закрытая «Покупочка» превращается в отстойное местоСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде рассказали о состоянии искусанной собакой 82-летней женщиныСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде 17-летнего студента наградили медалью за спасение тонувшей школьницыСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде укладывают первый асфальт на новой дороге по ул. им. ст.лейтенанта ТокареваСмотреть фотографии
11:24
Росаккредитация подтвердила компетентность экологического центра КАУСТИКаСмотреть фотографии
11:17
Как привлечь миллионы туристов? Волгоградский губернатор открыл стратегическую сессиюСмотреть фотографии
10:32
В 2023 году 312 волгоградцев скончались от рака желудкаСмотреть фотографии
09:40
«Все воюют, а вас нету»: цыган вызвали на ковер после конфликта в ИловлеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Адвокат заявил о подделке подписи генерала Ивана ПоповаСмотреть фотографии
09:23
Два человека сгорели в частном доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:09
Под Волгоградом пьяному цыгану грозит 5-летний срок за избиение полицейскихСмотреть фотографии
09:05
Судиться станет дороже: издержки для должников по электроэнергии вырастут в 10 разСмотреть фотографии
08:32
В волгоградском аэропорту у пассажира из Баку изъяли партию рекламных товаровСмотреть фотографии
08:15
Город в Волгоградской области остался на 3 дня без горячей водыСмотреть фотографии
 