Общество

Первое сторис с губернатором Бочаровым появилось в Telegram

Общество 16.08.2024 17:33
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16.08.2024 17:33


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 16 августа, появился в сторис в Telegram министра транспорта РФ Романа Старовойта. Как передает V102.RU, федеральный чиновник находится с визитом в Волгоградской области.



- Очень большой, насыщенный сегодня график. Осматриваем объекты транспортной инфраструктуры. Мы будем также осматривать обновление общественного транспорта при поддержке президента нашей страны, правительства Российской Федерации. Волгоградская область получает большую помощь, поэтому работаем с Андреем Ивановичем. Я думаю, что результаты всех жителей обрадуют, - говорит на видео в «кружочке» министр.

Волгоградский губернатор все это время находится рядом, одобрительно кивает и улыбается, а потом тоже берет слово.

- Не только обрадуют. Я хочу сказать, Роман Владимирович, они уже радуют. Но впереди большие, серьезные задачи. Большое спасибо нашему президенту, который принял решение по строительству объездной дороги. Спасибо всем, кто принимает в этом непосредственное участие. И я уверен, что в установленные сроки задача будет выполнена. Двигаемся дальше. Вперед! - говорит Бочаров.

Судя по всему, сториc был записан в ходе осмотра строительства обхода Волгограда. Роман Старовойт опубликовал его в своем Telegram-канале.

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