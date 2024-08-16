ЕР передает гуманитарную помощь жителям Курской области





В пункты временного размещения, развернутые для жителей на территории Курской области, доставили накануне бытовую технику, продукты, воду, одежду и стройматериалы. Об этом сообщает сайт ER.ru. Гуманитарная помощь будет использована как в работе ПВР, так и для поддержки жителей в населенных пунктах региона и в восстановлении жилых домов.

В ходе поездки в Курскую область врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о том, что к настоящему моменту в гуманитарной миссии «ЕР» в регионе задействованы уже более 60 региональных отделений партии.

Вместе с врио главы региона, исполняющим полномочия секретаря Курского отделения «Единой России» Алексеем Смирновым Якушев ознакомился с работой распределительного центра гуманитарной помощи, обсудил с ним потребности, которые сейчас есть в ПВР. Работу распределительного центра координируют руководитель регионального исполкома партии Евгений Маслов и председатель МГЕР Антон Демидов.

– Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев накануне (на ВКС по ситуации в Курской области 13 августа – Прим. ред.) подчеркнул, что все решения по поддержке жителей региона партия будет принимать оперативно, мы уже это делаем, – сказал Владимир Якушев. – Вся инфраструктура и ресурс у нас есть.

В два самых крупных пункта временного размещения врио секретаря Генсовета вместе с волонтёрами «Единой России» и МГЕР доставил холодильники, микроволновые печи, бытовую химию, фрукты и сладости для детей.

– В большинстве ПВРов созданы все условия, чтобы людям было комфортно. Стараемся регулярно закрывать возникающие бытовые потребности, а также оборудуем пункты временного размещения, работа которых только начинается. Конечно, очень нужна помощь волонтёров. Сейчас в Курске около 70 активистов «Молодой Гвардии», «Волонтёрской Роты». Они помогают маршрутизировать поток людей, сортируют и выдают гуманитарную помощь, занимаются адресными заявками. Здесь активисты практически со всей страны – от наших южных территорий и заканчивая Дальним Востоком. И их количество с каждым днём увеличивается, – отметил Владимир Якушев.

Жители Курской области также могут получить гуманитарную помощь в штабе общественной поддержки «Единой России».

– Сюда обращаются те, кто переехал из приграничных населённых пунктов к родным и близким. Волонтёры выдают продуктовые наборы, уточняют, какие ещё есть потребности, – рассказал врио секретаря Генсовета партии.

Передают гуманитарную помощь и курским медикам. Ранее им привезли средства РЭБ для установки на автомобили «скорой».

Владимир Якушев доставил в Курскую областную клиническую больницу рации, бытовую технику, продукты и воду.

Помимо этого, «Единая Россия» передаёт адресную помощь в Рыльск, а молодогвардейцы помогают вывезти людей из обстреливаемого населённого пункта.

– Один из основных вопросов сейчас – организации логистики волонтёров. Два автомобиля партия для работы нашего распределительного центра уже предоставила. Поступят ещё 10 машин для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей, – рассказал Владимир Якушев.

Он также подчеркнул, что партия продолжит оказывать максимальную поддержку жителям Курской области:

– Наша задача – помочь людям. Мы занимаемся этим с первых часов атаки ВСУ на регион. Во всех субъектах РФ, куда выезжают куряне, их встречают наши волонтёры, помогают разместиться, получить консультации и, при необходимости, пройти обследования врачей. При поддержке общественных организаций и благотворительных фондов организуем отдых для детей из Курской области.

И поддержка, по словам Якушева, будет оказываться до тех пор, пока в этом будет отмечаться потребность:

– Это – наша отдельная задача. И внимание на ней акцентировал Председатель партии. Все наши региональные отделения – с Курской областью.

Напомним, что «Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарную помощь для пострадавших жителей. Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства РЭБ для карет скорой помощи. Гумконвои на следующий же день после атаки украинских террористов в Курскую область отправили Орловская, Тульская и Воронежская области, Москва и Татарстан, в первые дни — Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Севастополь, ДНР и другие субъекты РФ.

Волонтёры «Единой России» и «Молодой Гвардии» оказывают помощь пострадавшим жителям. На территории Курской области создан волонтёрский центр, в его работе задействованы более 70 активистов. Они работают на складе и в распределительном центре, разгружают, сортируют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения. Волонтёры дежурят в 25 ПВРах.

Фото пресс-службы «Единой России».



