



В редакцию V102.RU обратилась инвалид I группы Людмила Андрианова, которая из-за ремонта дороги фактически стала узником своего частного домовладения по улице Фонтанная, 79а в Дзержинском районе Волгограда. Как рассказала информагентству 70-летняя пенсионерка, вот уже четвертый месяц она не может выехать за пределы своего участка по вине подрядчика, который в ходе дорожного ремонта заблокировал спецъезд бетонным бордюром.

– В мае этого года на участке дороги проводились работы на улице Фонтанная. Перед началом восстановления работ у меня был установлен специальный заезд к дому, который позволял мне самостоятельно добраться к моему участку. Однако, после начала работ его разломали и установили бордюр. Я осталась фактически в заточении, – пожаловалась Людмила.

По словам женщины, 2 года назад после переезда в частный дом заезд был установлен за ее счет. Сейчас, после завершения работ по восстановлению дорожного полотна, пандус так никто и не удосужился восстановить.

– Первое время мне помогала выбраться из дома дочка, но из-за разбросанных кусков бетона моей коляске пришел конец – спицы вылетели из колеса, и оно с трудом теперь двигается. По вине рабочих я и по дому уже передвигаюсь с трудом, – поделилась женщина.

После очередной жалобы пенсионерки уладить ситуацию, по ее словам, попытались представители районной администрации, приехав на место работ.

– Кто-то приехал из администрации и попытался разрешить вопрос с подрядчиком, но после недолгой беседы ко мне подошел мужчина и сообщил, что повлиять на ход ремонтных работ не удастся. Мол, попытайтесь пожаловаться куда-нибудь еще. Это просто какой-то ужас, – возмущается Людмила Андрианова.

Отстоять свои права и найти виновников в сложившейся ситуации Людмила Андрианова собирается в прокуратуре Дзержинского района. Заявление в правоохранительные органы женщина планирует передать в ближайшее время.

Фото: Людмила Андрианова