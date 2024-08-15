Общество

Инвалида-колясочника в Волгограде «замуровал» в частном доме дорожный ремонт

Общество 15.08.2024 13:11
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15.08.2024 13:11


В редакцию V102.RU обратилась инвалид I группы Людмила Андрианова, которая из-за ремонта дороги фактически стала узником своего частного домовладения по улице Фонтанная, 79а в Дзержинском районе Волгограда. Как рассказала информагентству 70-летняя пенсионерка, вот уже четвертый месяц она не может выехать за пределы своего участка по вине подрядчика, который в ходе дорожного ремонта заблокировал спецъезд бетонным бордюром.  

– В мае этого года на участке дороги проводились работы на улице Фонтанная. Перед началом восстановления работ у меня был установлен специальный заезд к дому, который позволял мне самостоятельно добраться к моему участку. Однако, после начала работ его разломали и установили бордюр. Я осталась фактически в заточении, – пожаловалась Людмила. 

По словам женщины, 2 года назад после переезда в частный дом заезд был установлен за ее счет. Сейчас, после завершения работ по восстановлению дорожного полотна, пандус так никто и не удосужился восстановить. 

Первое время мне помогала выбраться из дома дочка, но из-за разбросанных кусков бетона моей коляске пришел конец – спицы вылетели из колеса, и оно с трудом теперь двигается. По вине рабочих я и по дому уже передвигаюсь с трудом, – поделилась женщина. 

После очередной жалобы пенсионерки уладить ситуацию, по ее словам, попытались представители районной администрации, приехав на место работ. 

– Кто-то приехал из администрации и попытался разрешить вопрос с подрядчиком, но после недолгой беседы ко мне подошел мужчина и сообщил, что повлиять на ход ремонтных работ не удастся. Мол, попытайтесь пожаловаться куда-нибудь еще. Это просто какой-то ужас, – возмущается Людмила Андрианова. 

Отстоять свои права и найти виновников в сложившейся ситуации Людмила Андрианова собирается в прокуратуре Дзержинского района. Заявление в правоохранительные органы женщина планирует передать в ближайшее время. 

Фото: Людмила Андрианова

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