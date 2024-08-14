Под Волгоградом мужчина ножевым ударом отправил родственника на тот свет





14 августа в Киквидзенском районе Волгоградской области по горячим следам задержан молодой человек, предположительно убивший своего родственника. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось на глазах у супруги погибшего.

- В ночь на 14 августа 2024 года подозреваемый распивал спиртные напитки в доме своего дяди. В какой-то момент между родственниками произошел конфликт, в ходе которого молодой мужчина схватил нож и нанес им один удар в область сердца хозяина жилища, после чего скрылся с места происшествия. Очевидцем случившегося стала гражданская супруга потерпевшего, которая сразу вызвала скорую медицинскую помощь, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Однако, прибывшая на место бригада скорой помощи вынуждена была лишь констатировать гибель мужчины.

Отметим, правоохранительные органы сумели по горячим следам задержать подозреваемого в убийстве. Сейчас с 28-летним жителем Киквидзенского района проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие рассчитывает выступить с ходатайством об его аресте.

Фото их архива ИА «Высота 102»