В компании ВОЛМА отметили День человека труда





Вчера, 11 августа, центральный офис ВОЛМА посетила делегация во главе с депутатом Государственной Думы РФ Сергеем Морозовым. Гостей тепло приветствовали учредитель компании Юрий Гончаров и генеральный директор Владимир Овчинцев.

Целью поездки стала встреча с руководством и коллективом завода, а так же вручение сертификатов «Трудовому лидеру Отечества» передовикам производства и ветеранам предприятия.





Событие было приурочено к празднованию профессионального праздника – Дня Строителя. ВОЛМА, будучи лидером российского производства строительно-отделочных материалов, в очередной раз была отмечена в качестве показателя прогрессивного развития отечественной строительной отрасли. Сергей Морозов от лица депутатского корпуса Государственной Думы Российской Федерации передал трудовому коллективу ВОЛМА поздравления и благодарность за добросовестный труд и успехи в развитии.





Трем заводчанам были вручены сертификаты «Трудовому лидеру Отечества». Ими стали оператор формовочной машины Павел Гудин, мастер погрузо-разгрузочных работ Валерий Павленко и начальник смены Андрей Чернов.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов завода. Раисе Павловне Терещенко, Зое Ивановне Шеховцовой, отработавшим на предприятии более 20 лет, и Зинаиде Германовне Сибиряковой также были вручены сертификаты.





На встрече «красной нитью» проходила тема возрождения традиций чествования передовиков производства, возвращения человеку труда почетного статуса, тема воспитания подрастающего поколения в духе уважении к профессиям, создающим благосостояние страны. Было отмечено, что соответствующие официальные документы и регламенты уже на стадии разработки, подконтрольной на самом высоком уровне.

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